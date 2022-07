Quali sono gli aeroporti con più voli in ritardo

Negli ultimi due mesi moltissime persone hanno avuto esperienza dei numerosi disagi che si stanno verificando negli aeroporti di tutto il mondo: nella maggior parte dei casi si tratta di voli in ritardo, ma ci sono anche molti bagagli smarriti e un numero del tutto eccezionale di voli cancellati. La ragione, in breve, è la mancanza di personale di aria e di terra. Le compagnie aeree erano state infatti costrette a fare grossi tagli durante la pandemia, e con il personale attuale non sono in grado di sostenere la rinnovata e accresciuta disponibilità a viaggiare delle persone dopo la fine delle restrizioni per l’emergenza sanitaria.

Dal primo giugno al 24 luglio di quest’anno, in 77 dei 100 aeroporti più trafficati al mondo (cioè quelli da cui passano più voli) almeno il 20 per cento dei voli ha avuto ritardi. Il Wall Street Journal ha messo i 100 aeroporti più trafficati in una classifica, basandosi su informazioni ricavate da FlightAware, una società americana che si occupa di analisi sui dati storici e in tempo reale dei voli a livello globale: è utile per capire la diffusione dei ritardi nei principali aeroporti di molti paesi, ma anche per vedere dove si sono avute le maggiori cancellazioni.

La classifica si concentra sui voli che erano in programma tra il primo giugno e il 24 luglio, e considera “ritardi” i voli partiti da un aeroporto e arrivati più di 15 minuti dopo l’orario previsto. Gli aeroporti che in questo periodo hanno avuto la più alta percentuale di ritardi in tutto il mondo sono i due principali del Canada: quello di Toronto ha avuto il 57,1 per cento dei voli in ritardo, quello di Montreal il 52,6 per cento.

Tra i 10 aeroporti con più ritardi ci sono anche molti dei principali aeroporti europei, come quelli di Francoforte, Parigi (Charles de Gaulle), Amsterdam, Londra (sia Heathrow, il più grande, che Gatwick). L’aeroporto con la percentuale più alta di cancellazioni invece è di gran lunga quello di Shanghai Pudong, con oltre 5mila voli cancellati su circa 13mila programmati, quasi il 40 per cento. Seguono diversi altri aeroporti cinesi (Nanchino, Xian, Pechino, Shenzen).

Gli aeroporti italiani in classifica – e quindi tra i 100 più trafficati al mondo – sono due: Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Su oltre 18mila voli, a Fiumicino hanno avuto ritardi circa un terzo, quasi 6mila, ma ne sono stati cancellati solo 224 (1,2 per cento). Malpensa ha meno traffico di Fiumicino, ma le cose sono andate un po’ peggio: più di 5mila dei suoi oltre 14mila voli hanno avuto ritardi (il 35,2 per cento) e 466 sono stati cancellati (il 3,1 per cento).