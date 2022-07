Martedì la Russia ha annunciato che dopo il 2024 si ritirerà dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), l’enorme laboratorio scientifico che si trova nell’orbita terrestre, per concentrarsi sulla costruzione di una sua stazione in orbita. È una decisione di grande rilevanza non solo per le agenzie spaziali che ci lavorano, ma anche per la politica internazionale, perché la ISS era rimasta uno dei pochi ambiti in cui Russia e Stati Uniti ancora collaboravano: lo facevano da prima della Guerra Fredda, e i molti conflitti diplomatici che si erano susseguiti negli anni non avevano pressoché condizionato il loro lavoro comune nello Spazio.

La Stazione Spaziale Internazionale è gestita in maniera congiunta dalle agenzie spaziali di Russia (Roscosmos), Stati Uniti (NASA), Europa (ESA), Giappone (JAXA) e Canada (CSA). La gestione è regolata da diversi trattati che stabiliscono le modalità di accesso ai vari moduli e il tempo che ogni agenzia spaziale può dedicarvi per le proprie ricerche. Il nuovo capo di Roscosmos ha detto che la Russia rispetterà tutti gli obblighi ancora in vigore con gli altri stati per quel che riguarda l’ISS, che però cesseranno dopo il 2024.

Dopo molti decenni di collaborazioni, l’invasione militare della Russia in Ucraina era stato il primo evento a comportare grandi conseguenze sul lavoro delle agenzie spaziali: a marzo l’ESA aveva sospeso ExoMars, la sua missione interplanetaria più importante e ambiziosa degli ultimi tempi, che avrebbe dovuto eseguire in collaborazione con Roscosmos. A questo si è aggiunta oggi l’ultima decisione annunciata della Russia.

