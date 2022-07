Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Francia di Formula 1, corso domenica pomeriggio sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. Verstappen, partito dalla seconda posizione, ha vinto agilmente dopo l’incidente che è costato la gara a Charles Leclerc, partito dalla pole position ma finito contro le barriere al diciannovesimo giro per un suo errore.

Al secondo posto si è piazzato Lewis Hamilton della Mercedes, seguito dal compagno di squadra George Russell e da Sergio Perez della Red Bull. Da evidenziare invece la gara dell’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, partito penultimo (diciannovesimo) e arrivato quinto al traguardo: a fine gara è stato premiato come pilota del giorno.

Per la Ferrari il ritiro di Leclerc ha ridotto al minimo le speranze di vincere il Mondiale piloti, che invece erano aumentate con le due vittorie consecutive ottenute in Regno Unito e Austria. I punti di differenza tra Verstappen, primo in classifica, e Leclerc erano 38 prima del Gran Premio di Francia: ora aumenteranno nuovamente di 25 punti e a Leclerc non basterebbero due vittorie con Verstappen fuori dalla zona punti per raggiungerlo.

Il prossimo Gran Premio — il tredicesimo sui ventidue previsti — si correrà già la prossima settimana in Ungheria. Poi il Mondiale si prenderà una pausa e tornerà il 28 agosto in Belgio.

