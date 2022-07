La prima partita di calcio al Lambeau Field

Quest’estate le squadre di calcio europee hanno ripreso l’abitudine, interrotta dalla pandemia, di fare tournée all’estero mentre si preparano all’inizio della nuova stagione. Le tournée estive possono complicare la preparazione atletica delle squadre, fra viaggi, fusi orari e tempo perso, ma per i club sono un modo per aumentare le entrate – in questo momento ne hanno bisogno – attirare nuovi sponsor e nuovi potenziali tifosi nel resto del mondo.

L’organizzazione di questi viaggi, solitamente in Asia e Nord America, è puramente commerciale e l’interesse generato, almeno prima della pandemia, era in continuo aumento, come testimoniano i numeri. Otto anni fa, per esempio, 109.318 spettatori riempirono il Michigan Stadium di Ann Arbour per vedere Manchester United-Real Madrid: è ancora il pubblico più numeroso per una partita di calcio negli Stati Uniti, paese che nonostante la minor tradizione calcistica ha impianti più grandi della media europea e può quindi attrarre folle più numerose. Negli ultimi sette anni tre partite internazionali hanno superato i 100 mila spettatori, e sono tutte state ospitate nei capienti stadi universitari di football.

Quest’anno negli Stati Uniti sono tornate, tra le altre, il Bayern Monaco e il Manchester City, che sabato (in Italia domenica notte) giocheranno la prima partita di calcio nella storia del Lambeau Field di Green Bay, considerato il più famoso stadio di football in America.

Lo stadio prende il nome da Curly Lambeau, l’uomo che nel 1919 prese in prestito 500 dollari dalla Indian Packing Company – azienda locale produttrice di carne in scatola – e fondò quelli che oggi sono i Green Bay Packers. La storia degli “impacchettatori” iniziò così, nel periodo e nella zona degli Stati Uniti dove il football nacque e da cui iniziò a diffondersi in tutto il paese. Da allora il football è diventato di gran lunga lo sport più ricco e popolare d’America e si è stabilito nelle grandi città. Nonostante questo i Packers, la squadra della città più piccola della National Football League (NFL), di proprietà di 360 mila piccoli azionisti e gestita senza scopi di lucro, rimane sempre competitiva e in corsa per giocare il Super Bowl.

Il Lambeau Field rappresenta alla perfezione ciò che sono i Packers. I suoi 80 mila posti (l’80 per cento circa della popolazione di Green Bay) si riempiono a ogni partita ininterrottamente dal 1960. Per poter acquistare un abbonamento ci si deve iscrivere a una lista d’attesa che conta oltre 137 mila iscritti, con attese che durano anni. L’attaccamento alla squadra e ai suoi luoghi è tale che anche in inverno, quando in quella zona del Wisconsin si arriva a oltre venti gradi sotto zero, i tifosi sono abituati a riempire gli spalti come se fosse un giorno qualunque, in quella che in tutto il paese viene chiamata the frozen tundra, la tundra ghiacciata.

Architettonicamente il Lambeau Field è un classico stadio da football di metà Novecento, con un unico grande anello di tribune a cui negli anni sono stati aggiunti palchi, atrii, box e spazi commerciali. Per la sua prima partita di calcio, l’impianto verrà gestito come se si giocasse una partita di football. I parcheggi apriranno quattro ore prima del calcio d’inizio, per permettere ai tifosi di riunirsi all’esterno e magari organizzare grigliate e bevute come capita nel resto dell’anno.

Sono stati venduti oltre 75 mila biglietti e sarà uno degli eventi principali dell’estate a Green Bay. «Mettendo insieme spese dirette e indotto, crediamo si possa raggiungere un impatto economico di circa 10 milioni di dollari nell’area di Green Bay» ha detto uno degli organizzatori alla stampa locale. Con partite come questa, inoltre, gli Stati Uniti inizieranno a prepararsi e creare interesse in vista dei Mondiali di calcio che ospiteranno nel 2026 assieme a Canada e Messico. Quasi in contemporanea a Manchester City-Bayern Monaco si giocheranno Arsenal-Chelsea a Orlando e Real Madrid-Barcellona a Las Vegas.

– Leggi anche: «Il peggior affare nella storia dello sport»