Agli Europei femminili è il giorno di Italia-Belgio

Questa sera, nell’ultimo turno della fase a gironi degli Europei di calcio femminili, si deciderà l’ottava e ultima qualificata ai quarti di finale. Con la Francia già certa del passaggio del turno, il posto se lo contendono tre nazionali: Italia, Belgio e Islanda, tutte del Gruppo D. Le prime due hanno entrambe un punto e giocano l’una contro l’altra a Manchester, con calcio d’inizio alle 21 (in diretta su Rai e Sky). L’Islanda invece di punti ne ha due e giocherà in contemporanea contro la Francia già qualificata.

Francia 6* Islanda 2 Belgio 1 Italia 1

* già qualificata

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia e il pareggio contro l’Islanda, l’Italia ha la peggior differenza reti del girone (-4) e per passare il turno può soltanto battere il Belgio e sperare che l’Islanda non vinca. In ogni caso, se non riuscirà a battere il Belgio sarà eliminata dal torneo.

Il torneo dell’Italia è stato complicato fin da subito dalla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Francia, che ha avuto evidenti ripercussioni su morale e forma della squadra. Il pareggio contro l’Islanda, ottenuto nonostante le tante occasioni concesse alle avversarie nel corso della partita, ha però tenuto vive le speranze di qualificazione fino all’ultima giornata.

Stasera, nella partita decisiva, l’Italia avrà bisogno di qualcosa in più di quanto visto finora per battere il Belgio, una nazionale di livello simile ma che in passato è già stata battuta (l’ultima volta nel 2018). «Il Belgio ha molte qualità. Ha diverse giocatrici esperte, gioca bene con il pallone e ha fisicità. Ma come ogni squadra ha i suoi punti deboli» ha detto la commissaria tecnica Milena Bertolini in conferenza stampa. La capitana Sara Gama ha spiegato che per battere il Belgio «servirà qualità nel gioco palla a terra» e più attenzione in difesa, che fin qui ha concesso troppo alle avversarie.

Bertolini ha schierato due formazioni diverse contro Francia e Islanda, e dovrebbe farlo anche stasera, a cominciare dalla difesa, l’unico reparto che finora non era cambiato. Gama potrebbe essere sostituita da Bartoli, il cui posto da terzina destra verrebbe preso da Bergamaschi. A centrocampo dovrebbero giocare Simonetti, Rosucci e Giugliano. In attacco il tridente migliore possibile con Bonansea, Girelli e Giacinti.

Chi fra Italia, Belgio e Islanda passerà ai quarti di finale si troverà insieme a Francia, Austria, Inghilterra, Germania, Olanda, Spagna e Svezia, il meglio del calcio femminile europeo. Il tabellone della fase a eliminazione diretta è già stato sorteggiato: la seconda qualificata del Gruppo D giocherà contro la Svezia seconda nel ranking mondiale, e poi eventualmente in semifinale contro la vincente di Inghilterra-Spagna.

