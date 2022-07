L’Italia ha pareggiato 1-1 contro l’Islanda nella fase a gironi degli Europei di calcio femminili

La Nazionale femminile di calcio ha pareggiato 1-1 contro l’Islanda nel secondo turno della fase a gironi degli Europei. Aveva bisogno di fare punti per non essere eliminata dal torneo con un turno di anticipo, e grazie al pareggio può sperare ancora nella qualificazione ai quarti di finale. L’altra partita del Gruppo D in programma oggi, Francia-Belgio, si gioca alle 21.

A Manchester l’Italia è andata in svantaggio nei primi minuti di gioco e per oltre un’ora ha sofferto la fisicità delle giocatrici islandesi. A secondo tempo inoltrato, dopo gli ingressi in campo delle titolari Bonansea e Girelli — tenute in panchina dopo la pesante sconfitta di domenica contro la Francia — l’Italia ha iniziato a reagire e ha pareggiato con Bergamaschi. Da lì in poi ha ripreso fiducia e aumentato la pressione sulle avversarie, portandosi spesso vicina al gol, ma anche concedendo spazi in attacco all’Islanda, che però non ne ha approfittato.

Il terzo e ultimo turno del Gruppo D è in programma lunedì prossimo e sarò decisivo per la qualificazione. L’Italia giocherà a Manchester contro il Belgio, mentre l’Islanda sarò contro la Francia a Rotherham.