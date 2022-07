Le previsioni meteo per lunedì 18 luglio

Per la giornata di lunedì 18 luglio non sono previste precipitazioni in Italia, al massimo qualche rannuvolamento. Le temperature massime aumenteranno in Liguria e Piemonte, mentre caleranno in buona parte delle regioni meridionali: tra domani e martedì è comunque previsto il picco dell’ondata di calore di questi giorni.

– Leggi anche: Che fine ha fatto l’Anticiclone delle Azzorre

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.