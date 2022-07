Le previsioni meteo per domenica 17 luglio

Per domenica 17 luglio sono previste brevi piogge occasionali sulle Prealpi e sull’Appennino romagnolo, cielo nuvoloso in alcune parti del Nord Italia al mattino e per il resto cieli soleggiati. Le temperature massime resteranno più o meno costanti, tranne che sulle regioni affacciate sul mar Tirreno e in Liguria, dove aumenteranno, e in Lombardia, Piemonte e regioni adriatiche, dove diminuiranno. L’Italia sta comunque attraversando una nuova ondata di calore.

– Leggi anche: Che fine ha fatto l’anticiclone delle Azzorre

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.