Le previsioni meteo per mercoledì 13 luglio

Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, mercoledì 13 luglio sarà una giornata dal tempo quasi completamente sereno un po’ ovunque. Al mattino ci saranno un po’ di nuvole in Piemonte e nella Lombardia occidentale. Nella notte il cielo sarà coperto in quasi tutte le regioni del Nord, in particolare in Trentino-Alto Adige, ma non è prevista pioggia.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili