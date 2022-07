Le previsioni meteo per lunedì 11 luglio

Secondo le previsioni, la giornata di lunedì 11 sarà serena e soleggiata in gran parte delle regioni, con l’eccezione di deboli piogge al Nord, su Alpi e Prealpi orientali, e al Sud, sulle coste ioniche della Calabria e della Sicilia. Si prevede un aumento delle temperature massime in tutto il paese tranne sulle coste tirreniche centromeridionali, in Calabria, in Sicilia e nella Sardegna occidentale.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili