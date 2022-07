Il Canada restituirà alla Germania una turbina utilizzata per trasportare il gas dalla Russia attraverso il gasdotto Nord Stream 1. La turbina era stata mandata in Canada per essere riparata in uno stabilimento dell’azienda tedesca Siemens, ma il Canada ne aveva bloccato la restituzione a causa delle sanzioni dei paesi occidentali contro il settore energetico russo. Per via della mancata restituzione, l’azienda energetica statale russa Gazprom aveva ridotto del 40 per cento la fornitura di gas alla Germania (e quindi all’Europa) attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Il governo canadese ha detto di augurarsi che la restituzione della turbina riparata possa aiutare la ripresa della fornitura di gas alla Germania, mentre il paese cercherà nuove fonti alternative.