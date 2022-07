Le previsioni meteo per domenica 10 luglio

Secondo le previsioni meteo, domenica 10 luglio sarà una giornata prevalentemente soleggiata in tutta Italia, con qualche isolato piovasco al Nord e al Centro. Al Nord il cielo sarà sereno fin dal mattino, con pochi annuvolamenti sparsi lungo le aree alpine, dove non si escludono anche piogge. Ci saranno nuvole anche nella zona adriatica del Centro, e in particolare in Abruzzo potrebbe piovere. Al Sud potrebbe esserci qualche nuvola sulle zone appenniniche, in diradamento nel corso della giornata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili