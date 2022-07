40 anni fa un intruso arrivò fino alla camera da letto di Elisabetta II

Quarant’anni fa, il 9 luglio del 1982, Michael Fagan, un uomo di 33 anni entrò di nascosto a a Buckingham Palace, la residenza ufficiale a Londra della famiglia reale britannica, e arrivò fino alla camera da letto della regina Elisabetta II. Non fu arrestato e l’episodio si risolse piuttosto rapidamente, ma il gesto è comunque rimasto nella storia del Regno Unito.

Secondo i vari resoconti fatti negli anni, Fagan, disoccupato e padre di quatto figli, entrò a Buckingham Palace intorno alle sette del mattino, dopo aver superato un muro alto più di quattro metri, con sopra alcuni spuntoni e del filo spinato (non è ben chiaro in che modo). Una volta entrato nell’edificio, vagò per qualche minuti tra corridoi e stanze, e infine arrivò nella camera da letto della regina. Pare che riuscì a entrare perché in quel momento stava avvenendo il cambio tra le guardie che si occupano di presidiare la camera da letto della regina.

Per anni si è creduto che, una volta arrivato, Fagan chiacchierò per alcuni minuti con la regina; nel 2012 lui disse invece che la regina lasciò la stanza subito dopo che lui era entrato. Secondo l’Independent era «a piedi nudi, trasandato e anche un po’ brillo».

Sempre secondo quanto raccontato da Fagan, già alcune settimane prima aveva provato a entrare a Buckingham Palace, riuscendoci anche in quell’occasione. Una cameriera si era però accorta di lui, aveva dato l’allarme e lui era dovuto scappare.

Fagan non fu arrestato, perché la violazione di domicilio non era un reato ma solo un illecito civile: finì per passare alcuni mesi in un istituto psichiatrico. Nel 1984 aggredì un poliziotto in un bar a Fishguard, in Galles, e nel 1987 fu segnalato per atti osceni in luogo pubblico (pare stesse correndo nudo per una strada di Londra). Dieci anni dopo fu anche condannato a quattro anni di carcere per traffico di droga.

La bizzarra intrusione di Fagan è stata raccontato nel quinto episodio della quarta stagione della serie The Crown e, ancor prima – e con maggior dettaglio – nel film per la televisione Walking the Dogs, in cui Elisabetta II è interpretata da Emma Thompson: il titolo del film deriva dalla premessa (non confermata) secondo cui la regina era sola nella stanza poiché un suo assistente era da poco uscito per fare una passeggiata con i suoi cani. In entrambi i casi, Fagan viene mostrato mentre chiacchiera con la regina.