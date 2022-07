Chi è l’uomo che ha ucciso Shinzo Abe

L’uomo che venerdì mattina ha ucciso l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe si chiama Tetsuya Yamagami, ha 41 anni e al momento si trova in custodia della polizia, che lo sta interrogando. Yamagami ha sparato due colpi con un’arma che aveva costruito da sé, una specie di pistola di grosse dimensioni con due canne tenute insieme da del nastro adesivo.

Secondo quanto riferito dalle autorità giapponesi, Yamagami era arrivato sul luogo dell’attentato in treno, ma non si sa di preciso quando. In diversi video e foto realizzati mentre Abe stava parlando alla folla a Nara, vicino a Kyoto, si vede Yamagami alle spalle di Abe: da quella posizione gli ha poi sparato due proiettili alla schiena, uno dei quali ha raggiunto il cuore dell’ex primo ministro.

Al momento si sa poco del passato di Yamagami, e le uniche informazioni diffuse dalle autorità riguardano una sua breve esperienza militare nella Marina giapponese, tra il 2002 e il 2005. Sembra che attualmente fosse disoccupato.

Dopo l’arresto, la polizia ha perquisito il suo appartamento, dove ha trovato altre armi simili a quella usata per uccidere Abe.

The suspect can be seen behind Former Prime Minister Mr. Shinzo Abe.#ShinzoAbe #Japan pic.twitter.com/VTipecJNPS — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) July 8, 2022

Non si conoscono i motivi dell’attacco, ma venerdì pomeriggio nel corso di una conferenza stampa la polizia ha detto che l’uomo ha confessato l’omicidio e ha detto di averlo commesso perché «provava rancore nei confronti di una specifica organizzazione» e perché riteneva che Abe ne facesse parte. La polizia non ha fornito dettagli su quale sia questa organizzazione, e non ha detto se si tratti di un gruppo politico o religioso.