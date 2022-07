L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato gravemente ferito in un attentato

L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è in gravi condizioni dopo essere stato ferito in un attentato mentre teneva un discorso pubblico a Nara, vicino a Kyoto. I giornali giapponesi scrivono che Abe sarebbe in arresto cardio-respiratorio.

🇯🇵 High quality footage of the former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, being shot at from behind with an improvised double barreled shotgun. pic.twitter.com/5hAguOc8fo — Brian X- Veterans for the Constitution (@admiral747) July 8, 2022

L’attentato è stato compiuto verso le 11.30 locali, le 4.30 in Italia. Le notizie sono ancora parziali e confuse ma quello che si sa è che i presenti hanno sentito uno o più spari, e Abe si è accasciato: le immagini lo mostrano soccorso a terra, con la camicia bianca insanguinata. Dai primi resoconti di alcuni testimoni, sembra che Abe sia stato colpito alla schiena da pochi metri di distanza, circa un minuto dopo aver iniziato il suo discorso. La polizia ha fatto sapere di avere arrestato un uomo di 42 anni. Secondo fonti della polizia citate dalla televisione nazionale giapponese NHK, l’uomo avrebbe sparato ad Abe con una pistola che si era costruito da sé. Questa informazione sembra confermata da alcune foto dell’arma lasciata al suolo dall’attentatore.

NEW, high resolution image of the improvised firearm used in #Nara. Lots to note here, but among them is the wires near the back. You also get a perfect look at the openings of the two pipe barrels. pic.twitter.com/mqwkS6syy3 — The Intel Crab (@IntelCrab) July 8, 2022

Va specificato che in Giappone ci sono pochissime armi da fuoco in circolazione, per via di una legge estremamente rigida che ne regolamenta il possesso, oltre che per una serie di fattori culturali che rendono le armi un tabù nella società giapponese (sia per i civili che per le forze dell’ordine).

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shotpic.twitter.com/vgk7fn323p — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Abe, che ha 67 anni, è uno dei politici giapponesi più importanti di sempre, ed è quello che ha tenuto la carica di primo ministro più a lungo, per due periodi separati da un intervallo: si era dimesso nel 2020 per ragioni di salute. A Nara stava sostenendo la campagna elettorale nelle elezioni locali di un suo compagno di partito, quando è stato colpito. Abe si trovava su un piccolo podio allestito nei pressi di una rotonda davanti alla stazione ferroviaria di Nara, un luogo usato spesso dai politici giapponesi per tenere comizi in città.