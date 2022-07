Le due partite di calcio manipolate in Sierra Leone, finite 91-1 e 95-0

Domenica scorsa in due partite di calcio in Sierra Leone sono stati segnati complessivamente 187 gol. Gulf FC-Koquima Lebanon e Kahunla Rangers-Lumbebu United erano valide per la promozione in Premier League, la prima divisione del campionato nazionale: la prima è finita 91-1, la seconda è stata fermata sul 95-0. Entrambi i risultati sono stati annullati per l’evidente manipolazione delle gare, nonostante le persone coinvolte abbiano detto di non sapere nulla.

I Kahunla Rangers della città di Kenema e il Gulf FC della provincia di Kono si erano presentati all’ultima giornata della divisione orientale del campionato Super 10 da seconde classificate a pari merito. Il secondo posto, deciso dalla miglior differenza reti in caso di definitivo pari merito, avrebbe permesso alla migliore tra le due di giocare gli spareggi per la promozione in Premier League.

All’intervallo delle partite, giocate in contemporanea, il Gulf vinceva già 7-1 mentre i Kahunla Rangers vincevano con soli due gol di scarto. Già all’intervallo l’arbitro della partita del Gulf si era però rifiutato di continuare per la sospetta manipolazione del risultato ed era stato sostituito da un assistente.

Sierra Leone 🇸🇱 Football Association (SLFA) has began an investigation into allegations that claim match officials and some clubs have been involved in match fixing following 91-1 and 95-0 victories recorded by Gulf FC and Kahunla Rangers FC on Sunday. pic.twitter.com/gBSPDeYVee — Nuhu Adams (@NuhuAdams_) July 4, 2022

Alla ripresa i Kahunla Rangers hanno iniziato a segnare liberamente arrivando a un parziale di trenta gol a zero, con tre espulsi tra gli avversari. Al corrente del risultato sull’altro campo, anche il Gulf ha iniziato a segnare ogni volta che aveva il pallone, arrivando a 84 gol.

La divisione africana di BBC ha raccolto alcuni commenti tra le persone interessate. Il presidente della federazione della Sierra Leone, che ha annullato i risultati, ha detto che «una situazione così imbarazzante non rimarrà impunita» e che i responsabili «verranno consegnati alla commissione anticorruzione del paese».

Il general manager dei Kahunla Rangers si è scusato con «i tifosi di tutto il paese», mentre quello degli avversari sconfitti 95-0 ha detto di non essere stato al corrente di alcuna manipolazione, nonostante abbia sostituito a bordo campo l’allenatore, assente per motivi sconosciuti. Ha spiegato inoltre di aver lasciato la panchina a un certo punto della partita, e di non essere stato neanche al corrente del risultato fin quando non gli è stato riferito.

Il presidente del Koquima Lebanon, la squadra sconfitta 91-1 dal Gulf FC, sostiene invece di essere stato convinto che la partita fosse in realtà un’amichevole, e ha contestato l’esattezza del risultato (non è chiaro in che moda possa argomentare in maniera credibile questa tesi). Per quest’ultimo è stato «un incontro tra giocatori della comunità, inclusi alcuni giocatori di Koquima, tenuto per intrattenere i tifosi».