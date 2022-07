Vicino a Chicago 6 persone sono state uccise in una sparatoria durante una parata per il 4 luglio

A Highland Park, una città nell’area metropolitana di Chicago negli Stati Uniti, una persona ha sparato sulla folla uccidendo sei persone e ferendone una ventina, tra gli spettatori della parata organizzata per il Giorno dell’Indipendenza, che si festeggia il 4 luglio. Stando alle informazioni fornite finora dalla polizia, la sparatoria è iniziata una decina di minuti dopo l’inizio della parata intorno a mezzogiorno (il tardo pomeriggio in Italia).

La polizia ha detto di avere trovato un fucile e di ritenere che l’autore della sparatoria si fosse appostato sul tetto di uno degli edifici lungo il percorso della parata. Tra le centinaia di partecipanti alla parata, in molti hanno sentito gli spari e hanno iniziato a correre per allontanarsi dal luogo della sparatoria. Altre persone hanno pensato che si trattasse delle esplosioni di alcuni fuochi artificiali e non hanno quindi compreso da subito la pericolosità della situazione.

La parata è stata cancellata e la polizia ha invitato a evitare la zona, confermando di essere ancora al lavoro per trovare l’autore della sparatoria.