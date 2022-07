Le forze russe hanno conquistato Lysychansk

L’esercito ucraino si è ritirato da Lysychansk, città nella regione orientale ucraina di Luhansk (nel Donbass) e una delle ultime della zona non ancora sotto il controllo russo. Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, aveva annunciato già sabato la conquista della città, inizialmente smentita dagli ucraini. Adesso invece lo stato maggiore ucraino ha confermato il ritiro dell’esercito per via del consistente svantaggio di mezzi e munizioni rispetto alle forze russe: «Per salvare le vite degli assediati è stata presa la decisione di ritirarci».

Dopo Severodonetsk, che viene detta “città gemella” di Lysychansk e si trova dall’altro lato del fiume Siverskiy Donets, Lysychansk era l’ultima grande città della regione ancora non conquistata dai russi.

Severodonetsk era caduta a fine giugno, e ora con la presa di Lysychansk l’obiettivo russo di conquistare tutta la regione orientale del Donbass è quasi raggiunto. Secondo l’Institute for the Study of War, affidabile centro studi americano, probabilmente rimarranno alcune sacche di resistenza sia fuori che dentro Lysychansk.

#Russian forces have likely secured the #Luhansk Oblast border, although pockets of #Ukrainian resistance may remain in and around #Lysychansk.

July 4, 2022