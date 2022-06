Il Senato discute di Ucraina

Martedì pomeriggio è iniziato al Senato il dibattito in vista del Consiglio Europeo, cioè l’organo di cui fanno parte i capi di stato e di governo dell’Unione Europea, che si terrà giovedì 23 e venerdì 24 giugno e in cui si parlerà soprattutto di Ucraina. Aprendo la discussione, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto un discorso piuttosto breve, ribadendo che l’Italia chiederà al Consiglio di assegnare all’Ucraina lo status di paese candidato a entrare nell’Unione Europea, come annunciato pochi giorni fa durante la sua visita in Ucraina. La prassi prevede che dopo la discussione il Senato – e il giorno seguente la Camera – votino una risoluzione sul discorso del presidente.

I partiti che sostengono la maggioranza litigano da settimane sul sostegno all’Ucraina, specialmente per quanto riguarda le forniture di armi, e si prevedeva che il voto di oggi potesse mettere in difficoltà il governo. Non ci sono avvisaglie che possa succedere una cosa del genere, ma il dibattito politico rimane comunque piuttosto agitato, dato che si parla con grande insistenza di una imminente scissione nel Movimento 5 Stelle, cioè il partito con più seggi all’interno della maggioranza.

Nel suo discorso Draghi ha detto che «gran parte dei paesi vicini alla Russia, grandi e piccoli, guardano ora all’Unione Europea per la sicurezza, per la pace, per la stabilità. Il percorso da paese candidato a stato membro è lungo per via delle impegnative riforme strutturali richieste. Ma il segnale europeo deve essere chiaro e coraggioso da subito». Ha poi detto di nuovo che una eventuale pace dovrà essere negoziata anche dall’Ucraina, perché «solo una pace concordata e non subita può essere duratura». È una risposta indiretta a quanti ritengono che l’Occidente debba negoziare una tregua con la Russia senza tener conto del parere del governo ucraino.

Nel suo discorso Draghi non ha citato le forniture di armi che il governo italiano ha garantito all’Ucraina, il punto più delicato che sta dividendo la maggioranza. Il Movimento 5 Stelle, soprattutto la fazione che fa capo al suo leader Giuseppe Conte, è esplicitamente contrario ad approvare l’invio di nuove armi. Secondo i retroscena politici da giorni sta trattando per escludere qualsiasi riferimento a nuove armi dalla bozza di risoluzione sul discorso di Draghi che proporrà la maggioranza di governo.

Quella delle armi e dell’atteggiamento verso l’Ucraina è anche la questione su cui ci si sta più scontrando all’interno del Movimento 5 Stelle. Martedì diversi cronisti politici hanno scritto che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sta preparando ad uscire dal Movimento e a formare un proprio gruppo parlamentare con i suoi più stretti alleati, forse già nella serata di martedì.

Il voto sulla risoluzione sul discorso di Draghi si terrà nel tardo pomeriggio, dopo che a Draghi verrà data la possibilità di rispondere agli interventi dei senatori che hanno parlato dopo di lui.