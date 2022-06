Il 25 giugno ci sarà un nuovo sciopero dei lavoratori di Ryanair

Sabato 25 giugno ci sarà un nuovo sciopero di piloti e assistenti di volo della compagnia aerea Ryanair in Italia. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti, per gli stessi motivi per cui avevano indetto quello dello scorso 8 giugno: i sindacati criticano le cattive condizioni contrattuali e lavorative a cui sono sottoposti piloti, assistenti di volo e altri dipendenti delle compagnie, che sostengono siano peggiorate negli ultimi mesi dopo i tagli e i licenziamenti decisi per far fronte alla crisi economica dovuta alla pandemia.

Già in occasione dello sciopero dello scorso 8 giugno i sindacati avevano avvertito che ce ne sarebbero stati altri se non ci fossero state azioni concrete per migliorare le condizioni dei lavoratori. Sempre il prossimo 25 giugno sono previsti scioperi dei lavoratori di Ryanair anche in Spagna e Portogallo, e nei prossimi giorni potrebbero unirsi anche i lavoratori di Francia e Belgio.

