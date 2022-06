15mila pecore sono annegate in una nave in Sudan

Domenica mattina nel porto di Suakin, nel nord-est del Sudan, sulla sponda occidentale del mar Rosso, è affondata una nave mercantile che trasportava circa 15.800 pecore, provocando la morte della gran parte degli animali. Le cause dell’affondamento non sono ancora note e tutto l’equipaggio della nave è sopravvissuto.

Le pecore erano state caricate al porto di Suakin, il secondo del paese per il commercio internazionale dopo Porto Sudan (che si trova circa 60 chilometri più a nord) per essere trasportate in Arabia Saudita. Un funzionario dell’autorità portuale sudanese che ha parlato con l’agenzia di stampa Agence France-Presse a condizione di restare anonimo ha detto che sulla nave, chiamata Badr 1, erano state caricati quasi settemila animali in più rispetto a quelli che avrebbe potuto trasportare, al massimo novemila.

Omar al-Khalifa, il capo dell’associazione degli esportatori sudanesi, ha spiegato che la nave ha impiegato diverse ore prima di affondare, suggerendo che probabilmente molte delle pecore morte, circa 15mila, si sarebbero potute salvare. In totale ne sono state recuperate e soccorse circa 700, ma molte sono in pessime condizioni di salute e probabilmente non sopravviveranno.

L’affondamento della nave ha provocato disagi alle operazioni portuali, che sono state temporaneamente interrotte, e ha sollevato preoccupazioni per i possibili danni ambientali dovuti alle carcasse degli animali morti nelle acque del porto.

C’è poi la questione del danno economico. Saleh Selim, che rappresenta gli allevatori all’interno dell’associazione degli esportatori, ha chiesto alle autorità di avviare un’indagine per chiarire le cause dell’affondamento al porto, che era già sotto indagine per via di un grosso incendio che era iniziato il mese scorso nell’area cargo. Selim ha stimato che la perdita economica per la morte delle pecore si aggiri attorno ai 14 milioni di ryial, l’equivalente di circa 3,6 milioni di euro.

THOUSANDS OF SHEEP DROWN AS SUDAN SHIP SINKS LOOK: Sheep are rescued after a ship crammed with thousands of animals sank in Sudan’s Red Sea port of Suakin, drowning most animals on board on June 12. | 📷 @AFP pic.twitter.com/CL2zdWwcYj — Inquirer (@inquirerdotnet) June 13, 2022

– Leggi anche: Una nave che trasportava 14mila pecore si è rovesciata nel mar Nero