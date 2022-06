Alle 14 inizierà lo scrutinio delle amministrative

Alle 14 di oggi inizierà lo scrutinio delle elezioni amministrative che si sono tenute in 971 comuni, tra cui 26 capoluoghi di provincia. Si è votato in molti centri importanti tra cui Palermo, Catanzaro, Padova, Verona, Genova, Messina, Parma e Taranto. L’affluenza è stata piuttosto bassa, al 54,72%, in linea con quella delle amministrative dello scorso ottobre.

Lo scrutinio non è cominciato subito dopo la chiusura dei seggi perché sono stati conteggiati prima i voti per i referendum sulla giustizia, che non hanno raggiunto il quorum. Nel frattempo è stato pubblicato un exit poll, ossia un sondaggio fatto all’uscita dei seggi, realizzato dal consorzio Opinio per la Rai. Va preso con grande cautela, ma dà il centrodestra avanti a Palermo, Genova, L’Aquila e Catanzaro, mentre a Verona e Parma vengono dati in vantaggio i candidati di centrosinistra. Qui sotto trovate tutte le notizie sullo spoglio, man mano che arrivano.