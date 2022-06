Si aspetta lo scrutinio delle amministrative

Lunedì alle 14 comincerà lo scrutinio delle elezioni amministrative, per cui si è votato domenica in 971 comuni italiani. L’affluenza è stata del 54,12 per cento degli aventi diritto, e lo scrutinio non è cominciato subito perché è stata data la precedenza ai voti dei referendum sulla giustizia, che si sono tenuti sempre domenica in tutta Italia e che non hanno raggiunto il quorum.

Fra le città al voto c’erano 4 capoluoghi di regione – Catanzaro, Genova, l’Aquila e Palermo – e diversi altri centri importanti come Messina, Padova, Parma, Taranto e Verona. Nelle città che hanno più di 15mila abitanti, se nessun candidato avrà ottenuto più del 50 per cento dei voti, si andrà al ballottaggio il 26 giugno: fa eccezione Palermo dove la soglia è del 40 per cento.

Per avere le prime proiezioni sui risultati bisognerà aspettare l’inizio degli scrutini, ma nel frattempo la Rai ha comunicato gli exit poll realizzati dal consorzio Opinio. Va sottolineato che gli exit poll sono sondaggi fatti all’uscita dai seggi elettorali, che possono non corrispondere all’esito delle elezioni, e vanno presi perciò con molta cautela.

A Palermo Roberto Lagalla, candidato del centrodestra, viene dato tra il 43 e il 47 per cento, mentre Franco Miceli, appoggiato da centrosinistra e M5S, è dato tra il 27 e il 31 per cento. A Genova il candidato di centrodestra Marco Bucci è dato tra il 51 e il 55 per cento, mentre il candidato di centrosinistra Ariel Dello Strologo tra il 36 e il 40 per cento. A Verona l’ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, è dato tra il 37 e il 41 per cento, seguito dal sindaco uscente Federico Sboarina, di centrodestra, tra il 27 e il 31 per cento. Quest’ultima previsione, benché da prendere con grandi cautele, è stata commentata con particolare sorpresa, visto che Tommasi è alla sua prima esperienza politica.

All’Aquila il candidato del centrodestra Pierluigi Biondi, sindaco uscente, viene dato tra il 49 e il 53 per cento, mentre la candidata del centrosinistra Stefania Pezzopane tra il 23 e il 27 per cent0. A Catanzaro gli exit poll danno in vantaggio il candidato del centrodestra, Valerio Donato, tra il 40 e il 44 per cento, seguito da Nicola Fiorita del centrosinistra tra il 31 e il 35 per cento. A Parma Michela Guerra, di centrosinistra, è dato tra il 40 e il 44, mentre Pietro Vignali di centrodestra tra il 19 e il 23 per cento.

– Leggi anche: I referendum meno partecipati di sempre

Dei 26 capoluoghi in cui si è votato, la gran parte è attualmente governata dal centrodestra, che prima delle elezioni era dato avanti quasi dappertutto. I 26 capoluoghi in cui si è votato sono: Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo.