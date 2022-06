Le previsioni meteo per sabato 11 giugno

Secondo le previsioni meteo per domani, sabato 11 giugno, sarà una giornata prevalentemente soleggiata in tutta Italia. Al mattino si prevede tempo sereno in gran parte del paese, con qualche nuvola che riguarderà solo le zone costiere di Abruzzo, Molise e Puglia, la Calabria e la Sicilia nord-occidentale. Nel pomeriggio potrebbe esserci anche qualche pioggia in Sicilia, e sono possibili temporali isolati, ma nel corso della serata la situazione dovrebbe migliorare dappertutto.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili