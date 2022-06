Le previsioni meteo per venerdì 10 giugno

Secondo le previsioni meteo per domani, venerdì 10 giugno, sarà una giornata dal tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord e molto nuvoloso con piogge diffuse al Sud. Al mattino pioverà nelle Marche settentrionali, in Molise, in Abruzzo, in Campania, in Puglia, nella Calabria meridionale e nella Sicilia settentrionale: in Abruzzo, in Puglia e in Sicilia sono previsti anche temporali. Al pomeriggio le piogge e i temporali si estenderanno anche al resto della Calabria e della Sicilia. Alla sera ci saranno piogge residue in Abruzzo, in Molise, in Basilicata, nella Puglia meridionale e nella Sicilia settentrionale. Alla sera migliorerà quasi ovunque e pioverà soltanto in Abruzzo e in Basilicata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili