Severodonetsk è divisa in due

Domenica l’esercito ucraino è riuscito a riconquistare parte di Severodonetsk, città della regione orientale di Luhansk dove da giorni si sta combattendo una delle principali battaglie della guerra in corso nel paese, e il cui controllo è considerato molto importante per gli equilibri militari nell’oriente ucraino. Dopo una decisa avanzata dell’esercito russo, che era arrivato a occupare circa due terzi della città, l’esercito ucraino ha contrattaccato, e ora Severodonetsk è sostanzialmente divisa in due.

Severodonetsk è la più grande città ucraina della regione che non è ancora sotto il controllo dell’esercito russo, che nell’ultima settimana aveva però occupato diverse zone strategicamente molto rilevanti. Analisti e commentatori internazionali pensavano che la conquista russa della città sarebbe potuta essere questione di pochi giorni, anche perché inizialmente l’esercito ucraino stava avendo grosse difficoltà a resistere agli attacchi della Russia, ma nel fine settimana le cose sono cambiate rapidamente.

Gli ucraini hanno contrattaccato con successo e ripreso molte delle posizioni che erano state conquistate dai russi, fino a ottenere il controllo di circa il 70 per cento della città. Alla fine però l’esercito russo è riuscito a riconquistare alcune zone, e adesso la città è divisa grossomodo equamente tra i due eserciti. Domenica il governatore della regione, Sergei Gaidai, ha detto che nei prossimi cinque giorni ci potrebbero essere nuovi e più potenti attacchi russi, e la situazione potrebbe cambiare ancora.

#Ukrainian forces continued to conduct limited and localized but successful counterattacks against #Russian positions throughout Ukraine on June 5, including retaking large areas of #Severodonetsk.

Read the report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/SOAVSJmj4a pic.twitter.com/KwyHZNF6k9

— ISW (@TheStudyofWar) June 5, 2022