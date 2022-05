Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff è stato ucciso in un bombardamento vicino a Severodonetsk, in Ucraina

Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff, di 32 anni, è stato ucciso lunedì in Ucraina vicino a Severodonetsk, la città nell’oriente ucraino dove negli ultimi giorni si sono concentrati i bombardamenti delle forze russe. La notizia è stata data inizialmente dalle autorità ucraine, e poi confermata da quelle francesi, compreso il presidente Emmanuel Macron.

Journaliste, Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d’un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

Leclerc-Imhoff non si trovava al fronte, ma stava viaggiando su un autobus che trasportava profughi civili fuori da Severodonetsk. Secondo BFMTV, il canale televisivo per cui lavorava, Leclerc-Imhoff sarebbe stato colpito da una scheggia partita da una bomba esplosa non lontano dal convoglio su cui viaggiava.