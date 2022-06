Mondadori comprerà il 51 per cento di Star Comics

Il gruppo Mondadori ha annunciato l’acquisizione del 51 per cento di Star Comics, l’editore di fumetti che pubblica serie di manga molto popolari come Dragon Ball, One Piece e Demon Slayer.

Negli ultimi anni il settore dei fumetti ha avuto una grandissima crescita: secondo i dati messi insieme da Nielsen Bookscan per l’Associazione Italiana Editori (AIE), è cresciuto del 175 per cento tra il 2019 e il 2021 e del 30 per cento nei primi quattro mesi di quest’anno. I fumetti di Star Comics in particolare sono apparsi sempre più spesso nelle classifiche dei libri più venduti: il 19esimo numero di Demon Slayer, uscito lo scorso 11 maggio, è stato il sesto libro più venduto tra il 22 aprile e il 25 maggio. Nello stesso periodo l’ottavo libro più venduto è stato il 100esimo numero di One Piece – una serie che va avanti dal 2001.

L’accordo tra Star Comics e Mondadori, che è il più grande gruppo editoriale italiano, prevede che gli amministratori delegati della casa editrice di fumetti Claudia e Simone Bovini mantengano il proprio ruolo e che la redazione di Star Comics resti nell’attuale sede di Bosco, una frazione di Perugia. Mondadori acquisirà anche la totalità di Grafiche Bovini, la tipografia della stessa famiglia Bovini che ha sempre stampato i fumetti dell’editore. L’acquisizione sarà completata entro il 30 giugno.

Star Comics esiste dal 1987 quando Giovanni Bovini, padre di Claudia e Simone, cominciò a pubblicare i fumetti dell’Uomo Ragno. Nel 1994 la pubblicazione delle edizioni italiane dei fumetti Marvel passò alla Marvel Italia (poi diventata una divisione editoriale del gruppo Panini) e da allora Star Comics si concentrò soprattutto sui fumetti giapponesi, i manga. Fu peraltro la prima casa editrice italiana a pubblicarli nel formato giapponese, cioè con le tavole che si leggono da destra a sinistra e la lettura che inizia da quella che per i libri occidentali è l’ultima pagina. Pubblica anche fumetti italiani, nella collana Astra.