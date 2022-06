Rafa Nadal ha vinto il suo quattordicesimo Roland Garros

Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha vinto per la quattordicesima volta in carriera il Roland Garros di Parigi, il più importante torneo giocato su terra e uno dei quattro che compongono il Grande Slam. Nadal, che due giorni fa ha compiuto 36 anni, ha battuto senza grossi problemi il norvegese Casper Ruud, di tredici anni più giovane, in tre set (6-3, 6-3, 6-0).

Nadal vinse il primo dei suoi quattordici Roland Garros nel 2005, diciassette anni fa. Quattordici sono anche le finali che ha giocato a Parigi: non ne ha mai persa una. Grazie a questa lunga serie di vittorie all’Open di Francia, unita ai quattro US Open, ai due Wimbledon e ai due Australian Open, Nadal si è confermato come il tennista più vincente di sempre nei tornei dello Slam, con un totale di 22 vittorie su 31 finali disputate (con gli altri tornei fanno 92 vittorie in tutto, il quarto di sempre).

Quella giocata domenica a Parigi, però, potrebbe essere anche l’ultima. Sono infatti piuttosto insistenti le voci di un suo ritiro imminente, motivato dall’età e soprattutto dal problema al piede sinistro con cui convive da anni: una malformazione congenita di un osso (lo scafoide) di cui Nadal ha sempre dovuto tenere conto in questi anni, oltre ad altri problemi fisici legati all’età e al suo stile di gioco intenso e muscolare.

– Leggi anche: Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros