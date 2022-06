La tennista polacca Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros

Iga Swiatek, tennista polacca da poco ventunenne, ha vinto per la seconda volta in carriera il torneo femminile del Roland Garros battendo in finale la diciottenne americana Cori Gauff in due set (6-1, 6-3). Con la vittoria del più importante torneo su terra rossa — uno dei quattro del Grande Slam — Swiatek si è confermata come la tennista più forte al mondo in questo momento. Meno di un mese fa aveva vinto gli Internazionali di Roma, e ora è arrivata a vincere il Roland Garros dopo 35 vittorie consecutive. Swiatek aveva vinto l’Open di Francia per la prima volta nel 2020, battendo in finale un’altra americana, Sofia Kenin.

