La cinquantesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Il cinquantesimo episodio di Joypad ruota tutto intorno allo Spietato Torneo Infernale, evento nel quale si sfidano i 16 giochi a cui sono più affezionati i tre di Joypad e la community del podcast. Ogni sfida è a eliminazione diretta e il tabellone cambia ad ogni turno, in modo che non ci siano mai scelte facili. Non c’è però solo sofferenza in questo episodio, ma si parla anche di quello che sta succedendo dentro l’industria legata alla produzione dei videogiochi, con il primo sindacato all’interno di uno dei più importanti studi di sviluppo, i piani di Sony per il futuro di PlayStation e Electronic Arts che potrebbe essere in vendita. I consigli della settimana sono l’A500 mini, una piccola Amiga con dentro una grande selezione di giochi, OlliOlli World e Citizen Sleeper.

