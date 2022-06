Copertine di giugno 2022

Alcuni libri sui libri (compreso quello del Post) hanno libri anche in copertina: questo mese è il caso di due titoli di Feltrinelli e uno di Neri Pozza, che mostrano librerie giapponesi, abitanti tra le pagine e pagine come piume di pavone. Tra le copertine di giugno che si fanno notare ce ne sono due importate dall’estero, una che sembra straniera ma non lo è, un’altra che conferma la moda dei gradienti già notata a maggio e un’altra ancora con un’opera di Domenico Gnoli, artista finito in molti post su Instagram grazie a una mostra della Fondazione Prada di Milano ma da sempre utilizzato dalle case editrici. Infine Blackie Edizioni ha riproposto un esperimento andato, evidentemente, bene per un libro su Bill Murray: questa volta per uno su Raffaella Carrà.

