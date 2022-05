Copertine di maggio 2022

Ci sono parecchie parti anatomiche sulle copertine di libri che sono usciti o usciranno questo mese: mani, piedi, un cuore. Ci sono anche tre eclissi: in due casi citate esplicitamente nei titoli, nelle due diverse varianti della dizione al singolare (“eclissi” ed “eclisse”); in un terzo caso solo rappresentata graficamente. E ci sono tre collage, una tecnica grafica che forse va di moda. Si fanno notare anche una copertina con una coccinella che si appoggia sul logo della casa editrice e un’altra che ha come sfondo un gradiente di colore simile a quello di Instagram e di altre grafiche digitali, dove una tinta sfuma nell’altra.

– Leggi anche: Le locandine sono tutte uguali?