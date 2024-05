Il Post al Salone del Libro 2024

Una serie di sviluppi e di nuovi progetti fanno sì che la presenza del Post al Salone del Libro di Torino di quest’anno sia più ricca ancora rispetto alle affezionate relazioni costruite già da diverse edizioni con il Salone stesso. Il progetto editoriale di Altrecose, le uscite di Cose spiegate bene, le condivisioni con il Circolo dei lettori di Torino, il ruolo del vicedirettore Francesco Costa nella progettazione di una sezione del Salone 2024, hanno concorso a mettere in calendario molti eventi curati da Post o legati agli autori del Post, e quindi ci saremo per tutto il weekend e speriamo di vederci con lettori, lettrici, abbonate, abbonati e benvenuti passanti.

Intanto, per tutta la durata del Salone l’editore Iperborea sarà presente con il suo spazio nella centralissima posizione in mezzo al Padiglione 2, dove si possono trovare tutte le pubblicazioni del Post, dai numeri di Cose spiegate bene ai due libri già pubblicati da Altrecose, “Mostri” e “Traffic” (uscito proprio in questi giorni).

Invece questi sono gli incontri in programma tra venerdì e domenica che riguardano il Post, le sue autrici e i suoi autori. Al Salone ci saranno anche, della compagnia, Beatrice Mautino e Michele Serra, Francesco Costa parteciperà anche ad altri incontri, come pure Luca Sofri e Stefano Nazzi.

Venerdì 10 maggio, 10,30

Sala Granata

Presentazione dei sedici libri candidati al Premio Vero, organizzato dalla Fondazione Peccioliper in collaborazione col Post

Con Ludovica Lugli, Marino Sinibaldi e Luca Sofri

Venerdì 10 maggio, 16,30

Sala Olimpica

Presentazione di L’importante è partecipare, il numero di Cose spiegate bene dedicato alle Olimpiadi

Con Lia Capizzi e Luca Sofri

Venerdì 10 maggio, 16,45

BookLab

Presentazione di Grammamanti, di Vera Gheno

Con Vanessa Roghi e Vera Gheno

Venerdì 10 maggio, 18,15

Sala Azzurra

“Per un pugno di clic”, presentazione del libro di Ben Smith, Traffic

Con Ben Smith e Francesco Costa

Sabato 11 maggio, 15,30

Arena Bookstock

Presentazione del libro Canti di guerra (Mondadori), di Stefano Nazzi

Con Luca Sofri e Stefano Nazzi

Sabato 11 maggio, 19,15

Arena Bookstock

Presentazione del libro Fare femminismo (Nottetempo) di Giulia Siviero

Con Jennifer Guerra, Giulia Siviero e Tiziana Triana

Domenica 12 maggio, 11,00

Auditorium

I giornali, spiegati bene. La rassegna stampa del Post

Con Francesco Costa e Luca Sofri

Domenica 12 maggio, 15,30

Sala Bronzo

Presentazione di L’invenzione del Boomer (Utet), di Matteo Bordone

Con Matteo Bordone