Le previsioni meteo per mercoledì primo giugno

Secondo le previsioni meteo per domani, mercoledì primo giugno, sarà una giornata quasi completamente serena un po’ ovunque, con qualche nuvola e piogge isolate solo sull’arco alpino. Al mattino sono previsti temporali nel Veneto occidentale e al pomeriggio piogge alternate a schiarite in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto settentrionale e costiero. Alla sera ci saranno piogge isolate in Trentino Alto Adige e temporali nell’alto Veneto.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili