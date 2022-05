Il Real Madrid è campione d’Europa

Il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti ha battuto 1-0 il Liverpool nella finale di UEFA Champions League, giocata sabato sera allo Stade de France di Parigi, ed è campione d’Europa per la quattordicesima volta nella sua storia. In una finale segnata dai disordini all’esterno dello stadio che hanno ritardato il calcio d’inizio di quasi quaranta minuti, il Real Madrid ha vinto grazie a un gol del brasiliano Vinicius Junior nel suo unico tiro in porta della partita.

Nonostante il Liverpool fosse leggermente favorito, in particolar modo per la consistenza dei risultati ottenuti in questa stagione, era una finale imprevedibile e aperta ad ogni risultato, come effettivamente è stato. Il Liverpool ha controllato il gioco e ha avuto il maggior numero di occasioni da gol — su tutte il palo colpito nel primo tempo da Sadio Mané su deviazione di Thibaut Courtois — ma non è riuscito a convertirle in un vantaggio.

Il Real Madrid si invece è limitato perlopiù a difendere in modo ordinato, e ha saputo sfruttare al massimo le poche occasioni avute nella metà campo del Liverpool. Negli unici due veri tiri in porta della partita ha segnato due gol: il primo è stato annullato a Karim Benzema, il secondo, di Vinicius, è stato decisivo.

Nella mezzora finale giocata in svantaggio, il Liverpool ha aumentato la pressione sul Real Madrid e ha continuato a creare occasioni da gol, non riuscendo però a superare Courtois, uno dei migliori in campo del Real Madrid, se non il migliore.

Con questa vittoria la squadra spagnola si conferma di gran lunga la più vincente nella storia del torneo con 14 vittorie (in 17 finali disputate), il doppio di quelle del Milan, la seconda squadra più titolata della competizione. Il suo allenatore, Carlo Ancelotti, oltre a essere diventato il primo allenatore nella storia ad aver vinto i cinque maggiori campionati d’Europa, è diventato anche il primo a raggiungere cinque finali di Champions e il primo a vincerne quattro, una in più di Bob Paisley e Zinedine Zidane.

Il Real Madrid aveva già vinto il campionato spagnolo con ampio distacco, complici le note difficoltà del Barcellona e la fatica fatta dall’Atletico Madrid nel tenere il suo passo. Dallo scorso 14 agosto a oggi — finale di Champions compresa — ha giocato 56 partite, in media una ogni cinque giorni circa, perdendone soltanto nove. Tre di queste sconfitte le aveva subite nella fase a eliminazione diretta di Champions League contro Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City. In tutti e tre i casi era riuscito a rimediare con rimonte improbabili e spettacolari.