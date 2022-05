È morto Ray Liotta

Ray Liotta, attore americano noto principalmente per essere stato il protagonista di Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, è morto a 67 anni mentre si trovava nella Repubblica Domenicana per le riprese del suo ultimo film Dangerous Waters. Secondo il sito TMZ è morto nel sonno.

Liotta, nato nel New Jersey, era stato abbandonato da molto piccolo dai genitori, e cresciuto poi da una famiglia il cui padre aveva origini italiane. Il primo ruolo che gli aveva dato notorietà era stato quello del violento ex detenuto in Qualcosa di travolgente di Jonathan Demme, del 1986, a cui era poi seguito L’uomo del sogni, in cui interpretò il fantasma di un giocatore di baseball. Era stato tuttavia il film di Scorsese, in cui interpretava il gangster protagonista Henry Hill al fianco di Robert De Niro e Joe Pesci, a dargli la fama mondiale.

Successivamente non aveva però avuto la carriera che ci si sarebbe potuti aspettare, e a lungo non fece film di grande successo. Di recente sembrava essersi ripreso: tra gli altri aveva recitato in Marriage Story, il film con Adam Driver e Scarlett Johansson, in The Many Saints of Newark, tratto dalla serie I Soprano, e in No Sudden Move di Steven Soderbergh.