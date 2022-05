Le foto della parata della Roma per la vittoria in Conference League

Il giorno dopo la vittoria della Roma in Conference League e i primi festeggiamenti tra l’Albania e l’Italia, oggi la squadra ha portato la coppa per le strade di Roma, dove ha trovato decine di migliaia di persone ad attenderla. Il pullman scoperto che ha trasportato la Roma è partito nel tardo pomeriggio dalle Terme di Caracalla e sarebbe dovuto arrivare al Circo Massimo, tradizionale sede di festeggiamenti, ma il tragitto è stato accorciato per la quantità di gente scesa in strada che ha reso impossibile proseguire. Il pullman si è quindi fermato nei pressi del Colosseo.

L’entusiasmo portato dalla vittoria della Conference League è grande, perché era dal 2008 che i tifosi della Roma non avevano occasione di festeggiare qualcosa (allora fu la Coppa Italia) ed era da mezzo secolo che la squadra non vinceva un trofeo internazionale. La coppa rappresenta inoltre una sorta di prima tappa nei progetti della Roma e della sua proprietà statunitense, il gruppo Friedkin, subentrato nel 2020 alla precedente gestione americana.

– Leggi anche: Di coppe e di campioni