Di coppe e di campioni

La fantasia e l’ironia britannica sono alla base delle origini dello sport professionistico. Anche se oggi fanno una certa fatica a vincere, quasi tutti gli sport più diffusi al mondo sono stati inventati da loro nell’Ottocento (se non prima). Una traccia di queste origini è rimasta conservata nei trofei che vengono assegnati ogni anno. All’interno del Sei Nazioni di rugby, per esempio, Inghilterra e Scozia si contendono la Calcutta Cup, una coppa di manifattura indiana, decorata con tre cobra e un elefante, ereditata dal loro passato coloniale. In Australia, invece, ogni anno non aspettano altro che giocarsi – sempre con l’Inghilterra – una minuscola urna che contiene simbolicamente le ceneri di chi perde. Trovate le storie di questi e altri famosi trofei dello sport (non solo britannici) nella gallery che segue.