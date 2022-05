Le foto di sabato a Cannes

Sabato al Festival di Cannes è stato presentato R.M.N., il nuovo film del regista rumeno Cristian Mungiu, Palma d’oro nel 2007 per 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. È stato anche il giorno di Triangle of Sadness, una satira sulla fama legata al mondo dei social media, in cui Woody Harrelson interpreta il capitano di una nave in una crociera di lusso. Tra le persone fotografate sul tappeto rosso, oltre a varie attrici invitate a un evento per celebrare le donne nel cinema, ci sono state anche Carla Bruni, Ethan Hawke e ancora Tilda Swinton.