Il primo processo a un soldato russo in Ucraina

Giovedì a Kiev c’è stata la seconda udienza del processo contro Vadim Shishimarin, il primo soldato russo a essere processato in Ucraina per crimini di guerra dall’inizio dell’invasione. Shishimarin ha 21 anni, e alla prima udienza si era dichiarato colpevole di aver ucciso un civile disarmato. Giovedì ha confermato le accuse nei suoi confronti e raccontato le circostanze dell’uccisione, risalente allo scorso 28 febbraio.

Shishimarin ha detto che lui e altri quattro soldati avevano incontrato un uomo in bicicletta che parlava al cellulare mentre percorrevano una strada di Chupakhivka, città nella regione nordorientale di Sumy, su una macchina rubata dopo la distruzione del loro carro armato in un attacco ucraino. Uno dei soldati aveva ordinato a Shishimarin di sparare all’uomo, sostenendo che siccome era al cellulare avrebbe potuto segnalare la loro posizione all’esercito ucraino: Shishimarin lo aveva fatto. Lo aveva ucciso con diversi spari che avevano colpito l’uomo in testa.

Shishimarin ha detto di essersi inizialmente rifiutato di obbedire, anche perché il soldato che gli aveva ordinato di sparare non era un comandante e lui non era tenuto a eseguire i suoi ordini. Ha detto però di non avere avuto scelta quando l’ordine era stato ripetuto con forza da un altro dei soldati del gruppo. Sembra che tutto sia avvenuto molto in fretta, con la macchina in movimento. Shishimarin ha detto di non avere poi verificato la morte dell’uomo.

L’uomo in bicicletta si chiamava Oleksandr Shelipov e aveva 62 anni.