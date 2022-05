Serie A, il programma dell’ultima giornata di campionato

La 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 si gioca tra venerdì 20 e domenica 22 maggio. Deciderà la vincitrice dello Scudetto tra Milan e Inter, le ultime qualificazioni alle coppe europee e l’ultima retrocessione in Serie B tra Salernitana e Cagliari. Le partite iniziano stasera con Torino-Roma e proseguono sabato con quattro anticipi, tra cui Fiorentina-Juventus. Domenica sono in programma le partite più attese. Milan e Inter giocheranno in contemporanea alle 18, così come Salernitana e Cagliari alle 20.45.

Venerdì 20/5

20.45

Torino-Roma [Dazn]

Sabato 21/5

17.15

Genoa-Bologna [Dazn]

20.45

Atalanta-Empoli [Dazn, Sky]

Fiorentina-Juventus [Dazn, Sky]

Lazio-Verona [Dazn]

Domenica 22/5

12.30

Spezia-Napoli [Dazn]

18.00

Inter-Sampdoria [Dazn]

Sassuolo-Milan [Dazn]

21.00

Salernitana-Udinese [Dazn]

Venezia-Cagliari [Dazn, Sky]

La classifica della Serie A all’ultima giornata:



***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.

– Leggi anche: Cinque giorni in cui si decise uno Scudetto