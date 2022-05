È iniziato il festival di Cannes

È iniziata ieri la 75ª edizione del Festival di Cannes, con la presentazione alla cerimonia d’apertura del film Coupez di Michel Hazanavicius, ambientato sul set di un film di zombie in cui arrivano degli zombie veri. Oltre al cast di Copuez, tra gli attori e le attrici attesi sul red carpet si sono visti Eva Longoria, Forest Whitaker, Julianne Moore e i membri della giuria del festival: Vincent Lindon, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Jasmine Trinca e Rebecca Hall.

Alla cerimonia ha partecipato in collegamento video anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha tenuto un discorso in cui ha parlato parlato della responsabilità del cinema nel promuovere i valori della democrazia e della libertà, con riferimenti al film Il grande dittatore di Charlie Chaplin, di cui ha citato il passaggio “l’odio degli uomini passerà, i dittatori moriranno e il potere che hanno strappato al mondo ritornerà al popolo” parlando dell’attuale situazione della guerra in Ucraina.

Il festival terminerà il 28 maggio, e i film del concorso principale sono 21, tra i quali la giuria presieduta dall’attore Vincent Lindon sceglierà a chi assegnare la Palma d’oro. I più attesi e commentati finora sono: Crimes of the Future, thriller/horror di fantascienza diretto da David Cronenberg e con Léa Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen; Armageddon Time di James Gray, ambientato negli anni Ottanta nel Queens, con Anthony Hopkins nel cast; e Tchaikovsky’s wife del russo (e da tempo dissidente) Kirill Serebrennikov.

Sempre in concorso ci saranno inoltre Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi, Le otto montagne (con protagonisti Alessandro Borghi e Luca Marinelli) e Nostalgia, diretto da Mario Martone e interpretato da Pierfrancesco Favino. Sarà inoltre presentato Esterno Notte di Marco Bellocchio, che in autunno arriverà su Rai 1 in tre episodi.

I più importanti film fuori concorso sono invece Elvis di Baz Luhrmann, Top Gun: Maverick e Three Thousand Years of Longing, film fantasy e romantico diretto da George Miller con Tilda Swinton e Idris Elba.