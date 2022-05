Il partito del cancelliere tedesco Olaf Scholz ha perso le elezioni della Renania Settentrionale-Vestfalia, lo stato più popoloso della Germania

Domenica in Germania i Socialdemocratici, partito di centrosinistra dell’attuale cancelliere Olaf Scholz, hanno perso le elezioni regionali nella Renania Settentrionale-Vestfalia, lo stato più popoloso del paese: secondo i risultati preliminari, ha vinto l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), il partito conservatore dell’ex cancelliera Angela Merkel, che ha ottenuto il 37,5 per cento dei voti (i Socialdemocratici il 27 per cento). Delle varie elezioni locali, viste come una specie di “test” per misurare il consenso verso il governo Scholz, queste erano considerate tra le più importanti: la popolarità di Scholz sembra essere in calo anche a causa della risposta, secondo molti debole e indecisa, all’invasione russa dell’Ucraina.

