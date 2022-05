In Germania la CDU, il partito conservatore dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, ha vinto le elezioni regionali nello Schleswig-Holstein

Domenica, in Germania, l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), il partito conservatore dell’ex cancelliera Angela Merkel, ha vinto le elezioni regionali nello Schleswig-Holstein, stato nel nord della Germania. La CDU ha ottenuto il 43,5 per cento dei voti, l’11,5 per cento in più rispetto alle elezioni del 2017, abbastanza per formare una coalizione con uno solo dei partiti con cui già governa nello stato: i Verdi e i liberali dell’FDP.

È calato invece il consenso dei Socialdemocratici, il partito di centrosinistra dell’attuale cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha ottenuto il 16 per cento dei voti, l’11,4 per cento in meno rispetto al 2017. Come le altre elezioni locali, quelle di domenica erano viste un po’ come un test per Scholz, la cui popolarità sembra essere in calo anche a causa della risposta, secondo molti debole e indecisa, all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Al risultato, secondo diversi osservatori, ha contribuito anche la popolarità del candidato della CDU, Daniel Günther, attuale governatore dello Schleswig-Holstein, che verrà quindi confermato per un secondo mandato. Nei prossimi mesi ci saranno altre elezioni utili a misurare il consenso nei confronti del governo di Scholz: tra le più importanti ci sono quelle che si terranno domenica prossima, il 15 maggio, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, lo stato più popoloso della Germania.