Il Milan vince lo Scudetto oggi se

Nella penultima giornata di Serie A iniziata sabato pomeriggio, il Milan primo in classifica può vincere matematicamente lo Scudetto, se al termine delle partite di oggi avrà almeno 3 punti di vantaggio sull’Inter, uno in più di quelli che ha adesso. Entrambe le squadre giocheranno stasera: il Milan in casa contro l’Atalanta alle 18, l’Inter in trasferta a Cagliari alle 20.45.

A due giornate dalla fine del campionato la classifica vede il Milan in testa con due punti di vantaggio sull’Inter. Oltre ai due punti in più, il Milan ha il vantaggio degli scontri diretti, grazie al pareggio e alla vittoria ottenuti tra andata e ritorno le volte in cui ha giocato con l’Inter. Questo vuol dire che in caso di arrivo a pari merito, sarà il Milan a vincere lo Scudetto.

Il Milan vince il campionato già oggi se vince contro l’Atalanta e l’Inter perde la sua partita, ma anche se vince e l’Inter pareggia, o se pareggia e l’Inter perde. Se la distanza dovesse invece rimanere uguale, al Milan basterà fare un punto all’ultima giornata, che giocherà in trasferta a Sassuolo e l’Inter in casa contro la Sampdoria.

