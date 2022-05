Le previsioni meteo per domenica 15 maggio

Domani la giornata comincerà con il sole nelle regioni del Centro e del Sud, mentre in tutte quelle del Nord il cielo sarà nuvoloso, nelle prime ore. Per il pomeriggio sono previste piogge al Nord (in Liguria, Lombardia, Trentino), sull’Appennino tosco-emiliano, in Campania e in Basilicata. La serata sarà nuvolosa quasi ovunque, con qualche pioggia al Nord, e così sarà la notte.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili