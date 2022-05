A proposito di libri, un piccolo podcast

Per l’apertura del festival Pensavo Peccioli, con le sue attenzioni nei confronti di quello che succede anche nel mondo dei libri e dell’editoria, la fondazione Peccioliper che lo organizza in collaborazione col Post ha voluto presentare una selezione in forma di podcast del ciclo di incontri online del Post chiamato A proposito di libri. Pensavo Peccioli si apre oggi con la presentazione del libro di Antonio Franchini, direttore editoriale di Giunti e uno dei più stimati editor italiani, e con questa scelta di racconti ed esperienze di protagonisti offerta anche a chi non ha partecipato agli incontri relativi.