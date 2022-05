Ritorna Pensavo Peccioli

Nel weekend tra venerdì 13 e domenica 15 maggio si terrà la seconda edizione di Pensavo Peccioli, il festival ospitato nel comune toscano di Peccioli, con cui il Post collabora da alcuni anni, partecipando anche in questo caso, a partire dalla direzione di Luca Sofri, peraltro direttore del Post.

Pensavo Peccioli si tenne per la prima volta, con grandi soddisfazioni e coinvolgimenti di ospiti e pubblico, nel 2019, all’interno di una serie di eventi culturali e di informazione coordinati da Sofri già a partire dall’anno precedente. La seconda edizione, in programma un anno dopo, fu annullata a due settimane dall’inizio per l’intensificarsi delle limitazioni dovute alla pandemia. In questi due anni al progetto è stata data continuità con una serie di iniziative online e di eventi in presenza più puntuali, e adesso le condizioni permettono il ritorno del festival, che godrà in particolare – insieme agli altri teatrali spazi che accolgono i suoi incontri – delle opportunità offerte dal restauro e riprogettazione del “Palazzo senza tempo“, la costruzione nel centro del paese ripensata dall’architetto Mario Cucinella con l’inserimento della terrazza protesa sulla campagna circostante.

Il programma di Pensavo Peccioli è dedicato di nuovo a raccontare e capire i cambiamenti in corso negli ambiti più diversi dell’attualità e della cultura, in tempi tempestosi ma speranzosi come racconta l’illustrazione disegnata da Emiliano Ponzi; e – insieme a tre incontri dedicati al tema di “Cosa sta succedendo” – ha tra i suoi ospiti Michela Murgia, Ilaria Capua, Chiara Valerio, Marino Sinibaldi, Antonio Manzini, Malika Ayane, Maurizio de Giovanni, Nicola Savino, Cecilia Sala, Paolo Virzì, Andrea Pennacchi, Luigi Manconi, Luca de Gennaro, oltre a molti altri coinvolti nelle conversazioni: a cui parteciperanno anche Arianna Cavallo, Isaia Invernizzi e Mario Macchioni del Post. In programma c’è anche la rassegna stampa I giornali spiegati bene curata da Luca Sofri, e la presentazione del nuovo numero di Cose, la rivista del Post che esce nelle librerie mercoledì 11.

La successione degli incontri – tutti gratuiti – è completata da una serie di altre iniziative: per prima la mostra di fotografie Tutte le guerre di Franco Pagetti, premiato e ammirato fotoreporter che ha collaborato con le maggiori testate internazionali nel raccontare le situazioni di guerra e crisi più gravi degli anni passati, e il cui lavoro oggi – con quello che sta succedendo in Ucraina – mostra l’attualità di conflitti più o meno rimossi dalle attenzioni pubbliche.

Il festival (“la kermesse”, come ironicamente fu sottotitolato dalla sua prima edizione) ospita poi il workshop di scrittura condotto da Giacomo Papi, scrittore e docente di lunga esperienza nel condividere le sue competenze; e coinvolge la partecipazione delle librerie del territorio.

Pensavo Peccioli è organizzato dalla fondazione Peccioliper, in collaborazione con il Post e con la società Belvedere. Il programma completo è questo, qui in pdf.

Venerdì 13 maggio

17,00

Ilaria Capua

La meraviglia e la trasformazione

con Federico Ferrazza

18,00

Antonio Franchini

Leggere possedere vendere bruciare

con Arianna Cavallo

19,00

Adriano Sofri

Cosa sta succedendo

con Marino Sinibaldi

21,00

Malika Ayane

Potremmo parlare per ore

con Luca Sofri

Sabato 14 maggio

10,30

Luca Sofri

I giornali spiegati bene

12,00

Giorgio Gori

Cosa sta succedendo

con Luca Sofri

12,30

Federica Salto

La moda, il sabato mattina

con Arianna cavallo

14,30

Luca de Gennaro

Pop Life

con Luca Sofri

15,30

Giada Messetti

La Cina è già qui

con Eva Giovannini

16,00

Antonio Manzini

Le ossa parlano

con Marianna Aprile

16,30

Luca Sofri

Le droghe, in sostanza

con Luigi Manconi e Marino Sinibaldi

17,30

Michele Battini

Andai perché ci si crede

con Mario Macchioni

18,00

Riccardo Burchielli

Raccontare per immagini

con Matteo Stefanelli

18,30

Andrea Pennacchi

La guerra dei Bepi

21,00

La finale dell’Eurovision

Diretta su maxischermo sulla terrazza

Domenica 15 maggio

10,30

Franco Pagetti

Tutte le guerre

con Gigi Riva

12,00

Maurizio de Giovanni

L’equazione del cuore

con Luca Sofri

14,30

Chiara Valerio

Così per sempre

con Simone Lenzi

15,30

Michela Murgia

Cosa sta succedendo

con Luca Sofri

16,00

Gigi Riva

Il più crudele dei mesi

con Isaia Invernizzi

16,30

Giacomo Papi

Italica

con Eva Giovannini

18,00

Cecilia Sala

Stories

con Alessandro Masala

18,30

Paolo Virzì

Cose da cinema

con Luca Sofri