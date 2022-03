“A proposito di libri”, con quelli che li fanno

“A proposito di libri” è il titolo del primo numero della rivista del Post, Cose spiegate bene, pubblicato nel 2021 e che ha avuto grandi attenzioni e apprezzamenti per aver proseguito e messo su carta il lavoro di informazione che il Post fa sul mondo dell’editoria da molti anni: dedicandosi a raccontare come i libri diventano libri e come arrivano da essere un’idea in testa di un autore a essere un oggetto in mano di un lettore. E dedicandosi a raccontarlo ai lettori, che sono l’ultimo passaggio di questi percorsi. Ci siamo occupati e ci occupiamo del lavoro di chi progetta, di chi confeziona, di chi vende, di chi promuove, di chi trasporta, di chi disegna, i libri, e di chi fa molte altre cose fondamentali nell’ottenere che quel libro diventi poi una cosa che molti avranno letto, di cui molti parleranno, e che costituirà un elemento dell’esperienza e conoscenza di molte singole persone ma anche di comunità intere. Come il contenitore collabora con il contenuto.

A partire dall’interesse dei lettori (dei lettori del Post, e dei lettori libri) per quel primo numero di Cose, abbiamo deciso di arricchire quel racconto con una serie di incontri con le persone coinvolte nel fare i libri negli ambiti più diversi. Dieci incontri online con chi ha conoscenze ed esperienze da raccontare e condividere sul proprio lavoro in questo mondo: tre editori, una direttrice commerciale, una responsabile della distribuzione, un libraio, un editore di fumetti, un’editor e traduttrice, due direttori editoriali, un’agente. Con un preambolo in cui il direttore e l’editore di Cose racconteranno come ha fatto un’idea a diventare una rivista/libro con tre ristampe.

La serie di lezioni “A proposito di libri” è dedicata a chiunque voglia saperne di più sulle storie dei libri che legge e che leggerà, e riprenderà il formato delle “Dieci lezioni sul giornalismo” del Post che si sono tenute negli anni passati: due appuntamenti ogni settimana della durata di un’ora e mezza, a partire dal 12 aprile, il martedì e il giovedì (con un preambolo l’11 aprile), che chi si iscrive potrà seguire in diretta oppure vedere nei giorni successivi. L’iscrizione e la partecipazione a tutta la rassegna costano 200 euro, e 150 euro per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account): ci si iscrive qui. Questo è il calendario degli appuntamenti.

Lunedì 11 aprile

Preambolo, come abbiamo fatto Cose

con Pietro Biancardi (editore, Iperborea) e Luca Sofri (direttore, il Post)

Martedì 12 aprile

Giusi De Luca (direttrice commerciale, Adelphi)

Giovedì 14 aprile

Antonio Sellerio (editore, Sellerio)

Martedì 19 aprile

Michele Foschini (editore, Bao)

Giovedì 21 aprile

Angela Di Biaso (direttrice commerciale, Messaggerie Libri)

Martedì 26 aprile

Martina Testa (editor e traduttrice, Sur)

Giovedì 28 aprile

Ottavio Di Brizzi (responsabile Saggistica, Marsilio)

Martedì 3 maggio

Marco Cassini (editore, Sur)

Giovedì 5 maggio

Antonio Franchini (editor e direttore editoriale, Giunti)

Martedì 10 maggio

Monica Malatesta (agente, Malatesta Literary Agency)

Giovedì 12 maggio

Fabio Masi (libraio, Ultima Spiaggia)